Каскадер из Ростова Евгений Чеботарев поставил автобус на свой элитный «БМВ»

- Инструкция, как правильно занижать автомобиль, - говорит один из пользователей.

- Я звоню в «БМВ» опеку, - отреагировала одна из подписчиц.

Фото: Евгений Чеботарев

Экстремал из Ростова Евгений Чеботарев поставил на элитную иномарку 5-тонный автобус. Видео с очередным экспериментом «взорвало» социальные сети на новой неделе февраля.Каскадер установил на крыше «БМВ» деревянный палет. При помощи крана он поднял в воздух габаритный автобус. Многотонный транспорт аккуратно опустили на легковушку. Под тяжелым весом машина заметно «присела». При этом каркас автомобиля смог выдержать автобус. Чеботарев даже осмелился сесть в салон «БМВ» с общественным транспортом на крыше.Подписчики Евгения пишут, что такие эксперименты даже искусственному интеллекту повторить не под силу.