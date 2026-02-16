Центр Ростова остался без тепла и горячей воды из-за очередной коммунальной аварии

Фото: Donday

Центр Ростова-на-Дону остался без тепла и горячей воды из-за аварии на теплотрассе. Причиной стало обнаружение дефекта на теплотрассе, расположенной в районе здания по адресу Большая Садовая, 144.Информацию об инциденте подтвердила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.Без отопления и горячей воды остались жители следующих адресов:Переулок Журавлева: дома №37/165, 42, 46.Улица Большая Садовая: дома №109, 111, 113, 142, 144/18, 148.Переулок Университетский: дом №44.Улица Суворова: дома №89, 91.Проспект Кировский: дома №39, 41/62, 44, 46, 47, 48, 49, 55, 57.Бригады коммунальных служб незамедлительно приступили к ремонтным работам. По информации профильного министерства, планируется завершить ремонтные работы и восстановить подачу тепла и горячей воды всем пострадавшим домам до 21:00 сегодняшнего дня.Отметим, что утром без тепла и горячей воды из-за дефекта на теплотрассе остались жители Северного в Ростове. Там воостановить подачу коммуникаций планируют к 19:00.