Юрий Слюсарь объяснил причину пробок в Ростове в период непогоды

Юрий Слюсарь объяснил причину пробок в Ростове в период непогоды
Глава Ростовской области рассказал, почему в Ростове собираются гигантские пробки в период сильного снегопада. Вопрос Юрий Слюсарь обсудил на совещании с руководством госкомпании «Автодор».

Непогода пришла в Ростовскую область в конце февраля. Минусовые температуры сопровождались сильным снегопадом, а также усилением ветра. Начались проблемы с транспортом. Ростов буквально парализовали огромные пробки. По городу перестали ходить трамваи.

- Из-за сложных погодных условий на подъемах многотонные фуры на летней резине встали в многокилометровые заторы. Часть большегрузов заехала в Ростов, движение в городе оказалось парализованным. При этом МЧС предупреждало о непогоде заранее, но своевременного решения об ограничении въезда большегрузов принято не было,- сказано в сообщении.

В том числе фуры безнаказанно едут по левой полосе, затрудняя движение. В период непогоды они якобы беспрепятственно въезжают в Ростов и блокируют работу общественного транпорта и автомобилей.
