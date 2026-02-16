Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

СК возбудил уголовное дело по факту смерти задержанного в отделе полиции Новохаштинска

СК возбудил уголовное дело по факту смерти задержанного в отделе полиции Новохаштинска


В Новошахтинске начали расследование по факту гибели мужчины, которому стало плохо в отделении внутренних дел.

В региональном управлении СК России по Ростовской области сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий. В настоящее время следователи выясняют все детали произошедшего. По информации источника Donday, одна из рабочих версий — отравление запрещенными веществами. Однако точная причина смерти будет установлена в ходе экспертизы.

Напомним, трагедия произошла 11 января. Поводом для задержания стало обращение местной жительницы, которая заявила о грабеже — лишилась мобильного телефона и денег. Подозреваемого привезли в полицию для разбирательства.

Однако в стенах отдела состояние мужчины резко ухудшилось. На место вызвали бригаду скорой помощи, но после тщетных усилий по реанимации медикам оставалось только зафиксировать смерть.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика