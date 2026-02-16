Фото: Яндекс.карты

В Ростове на уборку территории вокруг памятника «Защитникам ростовского неба» потратят 1,4 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.Контракт на сумму 1 422 735 рублей будет исполняться с 1 марта по 31 декабря текущего года. Победителя тендера определят 20 февраля.Подрядчик, которого выберут, будет выполнять следующие работы: уборка снега со строительных площадок и дорог; полив зелёных насаждений; скашивание газонов партерных и обычных с помощью моторной косилки; уборка опавших листьев; сбор мусора с газонов и тротуаров с использованием мешков для мусора; уход за гранитными и мраморными поверхностями.Памятник «Защитникам ростовского неба» был установлен в 1972 году в парке «Авиаторов» в Первомайском районе Ростова. Памятник выполнен в виде 35-метровой облицованной мрамором каменной стрелы, на вершине которой расположен истребитель МиГ-17ПФ.Помимо него, в парке расположен еще один памятник в виде трех гранитных стел высотой 12 метров. На каждой из них – доска черного гранита с высеченными золотыми буквами. На досках – имена тех, кто погиб в годы ВОВ: гвардии сержант, летчик-истребитель Иван Яковлевич Сержантов, старший лейтенант Иван Наумович Купава, гвардии лейтенант Петр Петрович Коровкин.