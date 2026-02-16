Новости
Поклонники в восторге от Сергея Жигунова в «Модном приговоре»

Поклонники пришли в восторг от Сергея Жигунова в роли ведущего в «Модном приговоре». Об этом они сообщили в соцсетях 16 февраля.

Напомним, команда «Модного приговора» приняла решение снять спецвыпуски с участием Сергея Жигунова. Однако позже в программу вернутся привычные ведущие.

Главной героиней выпуска стала Анна - машинист башенного крана. Еще до замужества она была яркой и ухоженной, но со временем перестала за собой следить.

Многим поклонникам актера понравилась такая замена. Фанаты даже заметили, что Сергей Жигунов буквально «оживил программу»
Фото: Соцсети.
