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Футболист «Ростова» Егор Голенков попал в пятёрку лучших бомбардиров Кубка России

Футболист «Ростова» Егор Голенков попал в пятёрку лучших бомбардиров Кубка России
Завершился групповой этап Пути РПЛ Фонбет Кубка России, и одним из лучших бомбардиров турнира стал нападающий «Ростова» Егор Голенков. В четырех матчах он забил три гола, что позволило ему занять пятое место в рейтинге. Статистику подготовил «РБ Спорт».

На первом месте оказался Тимур Сулейманов из «Локомотива», который забил шесть мячей. На второй строчке оказался Гамид Агаларов из махачкалинского «Динамо», а третье место занял Эль-Мехди Маухуб из московского «Динамо». Предпоследним стал Сергей Пиняев, также представляющий «Локомотив».

Голенков мог бы сыграть еще в двух матчах, однако из-за ушиба ноги он вынужден был временно покинуть футбольное поле. Нападающий пропустит встречу 13-го тура Российской Премьер-Лиги, которая состоится 26 октября на стадионе «Ростов Арена».

Когда футболист вернется в строй, пока не известно. Ростовский клуб травму игрока не комментирует.
Фото: ФК Ростов
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