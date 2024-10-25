Футболист «Ростова» Егор Голенков попал в пятёрку лучших бомбардиров Кубка России

Фото: ФК Ростов

Завершился групповой этап Пути РПЛ Фонбет Кубка России, и одним из лучших бомбардиров турнира стал нападающий «Ростова» Егор Голенков. В четырех матчах он забил три гола, что позволило ему занять пятое место в рейтинге. Статистику подготовил «РБ Спорт».На первом месте оказался Тимур Сулейманов из «Локомотива», который забил шесть мячей. На второй строчке оказался Гамид Агаларов из махачкалинского «Динамо», а третье место занял Эль-Мехди Маухуб из московского «Динамо». Предпоследним стал Сергей Пиняев, также представляющий «Локомотив».Голенков мог бы сыграть еще в двух матчах, однако из-за ушиба ноги он вынужден был временно покинуть футбольное поле. Нападающий пропустит встречу 13-го тура Российской Премьер-Лиги, которая состоится 26 октября на стадионе «Ростов Арена».Когда футболист вернется в строй, пока не известно. Ростовский клуб травму игрока не комментирует.