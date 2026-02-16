Новости
Экс-супруга Диброва получила более полутысячи роз на День влюбленных

Полина Диброва получила роскошный букет роз на День влюбленных. Фото с подарком она опубликовала у себя в социальных сетях.

Звездная ростовчанка получила в подарок 501 розовую розу. Цветы были собраны в коробке и перевязаны лентой. Объемную композицию Диброва поставила на пол и сделала с ней несколько снимков в пижаме. Букет оказался настолько большим, что женщина при желании могла бы за ним спрятаться. Цветы пришли вместе с воздушными шариками и конфетами.

В комментариях подписчики порадовались за модель и поздравили ее с праздником.

Диброва сохранила не рассказала, какой сюрприз она подготовила для своего возлюбленного. Ранее у себя в Полина отмечала, что главным подарок на День Валентина она считает их любовь с Романом Твостиком.

К празднику парочек бывшая жена знаменитого телеведущего Дмитрия Диброве улетела к своему благоверному в Грузию. Модель поделилась, что у нее уже состоялась романтическая прогулка по городу ночью.

Напомним, что развод Полины и Дмитрия Дибровых произошел в конце 2025 года. Их разрыв стал предметом обсуждения в интернете. На сегодняшний день дети живут с Полиной ее новым избранником и его детьми. При этом женщина не запрещает своим детям встречаться с отцом. На время отъезда в Грузию на 14 февраля дети остались с Дибровым. Полина даже выложила в соцсети кадры, как ребята резвятся в бассейне Дмитрия.
Фото: Полина Диброва
