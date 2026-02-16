Фото: Дондей

Глава Пролетарского района Ростовской области Валерий Горнич отправлен в СИЗО. Об этом сообщили в региональной пресс-службе судов.По версии следствия, чиновник склонил своего подчиненного к превышению должностных полномочий. Он заставил его заключить договор на ремонтные работы с одним из знакомых бизнесменов без контрактной процедуры. Работы были выполнены предпринимателем халатно. Однако Горнич сказал подписать акты без проверки качества. Это позволило предпринимателю заработать из местного бюджета более 2,5 миллиона рублей.В отношении главы района избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.Защита подозреваемого постаралась обжаловать решение. Но Ростовский областной суд оставил решение первой инстанции без изменений.Подозреваемый пробудет в СИЗО как минимум до 27 марта.