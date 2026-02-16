На Солнце 16 февраля зафиксировали мощную вспышку

Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.

На Солнце произошла сильная вспышка 16 февраля. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.Вспышка балла М2.4 была зарегистрирована около 08:00. Источник взрыва находится на обратной стороне дневного светила. Пока понять, что это за группа пятен, невозможно.- Для Земли событие не представляет никакой опасности. Вспышка сопровождалась выбросом плазмы, который уходит вбок, - пишут специалисты.Пока наблюдаются небольшие геомагнитные возмущения ниже уровня G1. В период возмущений метеозависимым людям стоит снизить как физические, так и умственные нагрузки.