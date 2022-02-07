Нападающий из чешской «Сигмы» перешел в «Ростов»

Фото: ФК «Ростов

В ФК «Ростов» перешел 22-летний нападающий чешского клуба Егор Голенков. Он подписал контракт с ростовской сборной на пять лет. Об этом 9 февраля «желто-синие» сообщили на своей странице в социальных сетях.Молодой футболист является воспитанником Академии футбола имени Юрия Коноплёва. Он играл в составе таких команд, как «Крылья Советов» и «Униан Лейрия». Последним клубом была чешская «Сигма».В сезоне-2020/21 Егор провел 44 матча, забил 18 мячей и отдал восемь голевых передач.