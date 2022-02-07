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Нападающий из чешской «Сигмы» перешел в «Ростов»

Нападающий из чешской «Сигмы» перешел в «Ростов»

В ФК «Ростов» перешел 22-летний нападающий чешского клуба Егор Голенков. Он подписал контракт с ростовской сборной на пять лет. Об этом 9 февраля «желто-синие» сообщили на своей странице в социальных сетях.

Молодой футболист является воспитанником Академии футбола имени Юрия Коноплёва. Он играл в составе таких команд, как «Крылья Советов» и «Униан Лейрия». Последним клубом была чешская «Сигма».

В сезоне-2020/21 Егор провел 44 матча, забил 18 мячей и отдал восемь голевых передач.
Фото: ФК «Ростов
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