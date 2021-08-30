Нападающий ФК «Ростов» до конца сезона перешел в польскую команду
Игрок ФК «Ростов» на правах аренды перешел в состав команды города Забже на юге Польши. Давид Тошевский останется в клубе «Гурник» до следующего сезона. Об этом сообщили в пресс-службе «желто-синих».
Нападающий подписал пятилетний контракт с донским ФК в июле 2020 года. Он выступил всего в шести матчах. Примечательно, что после перехода в «Ростов» стоимость спортсмена снизилась с 800 до 500 тысяч евро (с 69 до 43 миллионов рублей). Вскоре его арендовал клуб «Тамбов» из одноименного города, а теперь «желто-синие» передали 21-летнего футболиста польской команде.
Ранее Rostov.ru сообщал о переходе 24-летнего защитника Томаса Рукаса. Футболиста арендовал красноярский «Енисей» на предстоящий сезон с правом выкупа.