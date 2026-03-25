Домашние игры «Ростова» собирают в среднем более 11 тысяч зрителей. Об этом говорит статистика посещаемости матчей сезона 2025/26.

Команда из Ростова-на-Дону в последних матчах потерпела несколько поражений. Начало второго тура РПЛ для «Ростова» сложилось неудачно: они опустились на 11-е место в турнирной таблице. Это повлияло на посещаемость домашних игр. При вместимости стадиона в 40 тысяч зрителей, на матчи в среднем приходят только 11,1 тысячи человек.

«Ростов» оказался на девятом месте среди 16 команд РПЛ по числу болельщиков на домашних играх. Лидерами по посещаемости стали «Зенит» (38 тысяч зрителей) и «Краснодар» (28,3 тысячи). Домашние матчи девяти клубов в среднем собирают более 10 тысяч зрителей.
Фото: ФК Ростов
