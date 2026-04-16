Матч «Ростова» со «Спартаком» собрал рекордное число зрителей за последние полгода

На домашнем матче «Ростова» со «Спартаком» было зафиксировано рекордное количество болельщиков за последние полгода, что подтверждается статистикой посещаемости.До этого на домашние игры донской команды приходили не более 7,5 тысячи зрителей, хотя стадион рассчитан на 45 тысяч мест. Аналитики считают, что «Ростов» провёл неудачный сезон. В 21 матче команда одержала 5 побед и потерпела 16 поражений, заняв 10-е место из 16 в турнирной таблице.Вероятно, такое положение дел повлияло на желание болельщиков посещать матчи команды. Люди не хотят тратить деньги на просмотр поражений.Однако на игру 12 апреля против москвичей пришло 15,5 тысячи зрителей, что стало новым рекордом во второй части сезона РПЛ.Матч завершился ничьей со счётом 1:1.