На чемпионате мира по гандболу ростовчанки в составе сборной России обыграли Испанию



Спортсменки из Ростова в составе сборной России одержали победу на очередном матче чемпионата мира по гандболу. Встреча с Испанией прошла 11 декабря на площадке хозяйки ЧМ-2019 Японии.



Подопечные Амброса Мартина «распечатали» ворота соперниц уже на второй минуте матча. Почти сразу Анна Седойкина удвоила преимущество, отправив мяч в пустые ворота испанок. Россиянки неустанно шли вперёд, всё больше увеличивая отрыв.



Однако на исходе третьей десятиминутки наши девушки немного расслабились, завладев большим преимуществом на площадке. Сборная Испании тут же воспользовалась этим и быстрыми атаками отправила несколько голов в ворота России. Последнее слово в первом тайме осталось за испанками — команды ушли на перерыв со счётом 12:16 в пользу россиянок.



Во втором тайме россиянки больше не давали себе расслабиться. Они продолжали доминировать на площадке, и за десять минут забили десять голов, тогда как испанки — только четыре.



Сборная России закончила мяч разгромной победой со счётом 26:36. Благодаря тому, что наша команда ни разу не проиграла с начала чемпионата, она уже в прошлой встрече обеспечила себе досрочный выход в полуфинал.