Ростовские гандболистки в составе сборной России обыграли Швецию



Ростовчанки в составе российской сборной по гандболу обыграли команду из Швеции. Матч в рамках чемпионата мира прошёл в японском городе Кумамото 6 декабря. Встреча закончилась со счётом 30:22.



Россиянки сражались за первое место в группе D. Битва обещала быть зрелищной — обе сборные ещё ни разу не проиграли с начала чемпионата. Первыми ворота соперника «распечатали» шведки. Их преимущество длилось всего 14 секунд — Анна Сень быстро сравняла цифры на табло, а Полина Кузнецова и вовсе вывела свою команду вперёд. Обе сборные беспощадно атаковали друг друга, тем менее на перерыв россиянки ушли с отрывом в четыре маяча — 16:12.



Во втором тайме спортсменки постоянно обменивались точными бросками. Сборная России не давала соперницам себя догнать и держалась на высоком уровне вплоть до окончания матча. Игра закончилась победой подопечных Амброса Мартина со счётом 30:22.