ХК «Ростов» проиграл первый матч серии «Дизелю»

Стартовый матч плей-офф для ХК «Ростов» был первым в истории. Очевидно, в действиях игроков видна была некая нервозность.В первом периоде ростовчане смотрелись получше. Они больше атаковали и были сильнее практически в каждом компоненте игры. Не хватало только гола. Забить удалось только лишь в концовке игрового отрезка. При игре в большинстве после дальнего броска шайба отскочила на пятак, где в неразберихе самым юрким оказался Алексей Прохоров – 0:1. Судьи засчитали взятие ворот только после просмотра видео.В начале второго периода «жёлто-синие» сравнивают счёт. Данила Попов бросил издали, и каучуковый диск рикошетом залетел в сетку ворот. Очевидно, Данил Кудашев не видел момент броска. Через несколько минут хозяева уже вышли вперёд. Артём Ворошило удачно подставил клюшку после дальнего наброса Павла Володина – 2:1. На 34-й минуте ростовчане пропускают ещё один гол. После контратаки Александр Борисенков был точен – 3:1.В самом начале третьей двадцатиминутки (не прошло и минуты) «Дизель» увеличил отрыв. При игре в большинстве отличился Никита Ли, 4:1. «Красно-белые» атаковали большими силами, но спасти игру не вышло. К тому же подопечные Григория Пантелеева пропустили ещё и пятый гол. Итог – поражение в первой игре серии, 1:5.Счёт в серии до четырёх побед теперь - 1:0 в пользу «Дизеля». Вторая игра серии состоится 22 февраля, после чего команды проведут два матча в Ростове-на-Дону 25 и 26 февраля.В других матчах игрового дня ханты-мансийская «Югра» обыграла на своём льду красногорское «Динамо» - 4:1, тюменский «Рубин» был сильнее нефтекамского «Тороса» - 4:1, а санкт-петербургское «Динамо» со счётом 2:0 одолело казанский «Барс».