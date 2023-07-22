«Молодёжка» «Ростова» обыграла ЦСКА и вышла на первое место в таблице

Фото: ФК

В третьем туре МФЛ ростовская команда одержала третью подряд победу на старте сезона и теперь единолично возглавляет таблицу.В первом тайме поначалу игра была равной. Однако ростовская жара (матч был в непривычно раннее время, когда очень «тепло» - 10:00) быстро внесла свои коррективы. Гости, очевидно, менее привычны к таким условиям, и «Ростов» завладел игровым преимуществом. В концовке тайма Имран Азнауров забил давно назревавший гол.Во второй части матча у ростовчан было несколько моментов, однако снять все вопросы не получилось. Интрига жила до последних секунд, но гости так и не смогли сравнять счёт. Итог – победа «Ростова» с минимальным счётом, 1:0.В остальных встречах тура в МФЛ «Динамо» (Москва) обыграло «Урал» (Екатеринбург) – 2:0, «Рубин» (Казань) был сильнее «Балтики» (Калининград) – 1:0, «Краснодар» и «Факел» (Воронеж) разделили очки – 0:0, а «Ахмат» (Грозный) переиграл «Пари НН» (Нижний Новгород) – 2:0.Теперь 28 июля «Ростов» будет на выезде играть с «Факелом». А пока в таблице МФЛ «желто-синие» вышли на первое место – 9 очков из 9 возможных.