МФК «Ростов» уступил в Саратове со счетом 2:5

Фото: МФК Ростов.

В матче чемпионата страны среди команд Высшей Лиги ростовчане неудачно съездили к «ЛИВСу».Примерно половину первого тайма игра была почти равной. Но потом саратовчане забили трижды за пять минут, отличились Николай Шишов, Арман Нургалиев и Андрей Сырцов. После двадцати минут игры «Ростов» «горел» 0:3.В дебюте второй части вечера южане пропустили еще, от Максима Тарасова. На 30-й минуте дубль оформил Сырцов. При счете 5:0 у желто-черных стало кое-что получаться. Усилиями Ивана Седунова и Вячеслава Белянского удалось слегка сократить разницу. Итог — 2:5 не пользу МФК «Ростов».В остальных встречах игрового дня в Высшей лиге «КПРФ-2» (Москва) обыграла «Факел» (Сургут) 1:0, «Водник» (Архангельск) одолел «Волгу» (Ульяновск) 3:3 и 5:4 по пенальти, а «Торпедо-2» (Нижний Новгород) было сильнее «Газпром-Югра-Д» (Югорск) 4:2.Свой очередной поединок «Ростов» проведет через неделю, 10 февраля в Архангельске против «Водника». В таблице Западной конференции Высшей Лиги дончане на 8 строчке из 8.