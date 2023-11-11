МФК «Ростов» снова уступил «Факелу» с крупным счётом 1:9

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Ростовский мини-футбольный клуб в матче чемпионата страны среди команд Высшей Лиги западной конференции принимал «Факел» из Сургута.С первых же минут стало ясно, что южане сильно уступают в классе. К середине первого тайма жёлто-чёрные уже «горели» 0:2 (дубль Тимура Сафина). А до перерыва «факелоносцы» ещё трижды огорчили вратаря «Ростова» - голы забивали Евгений Казаков, Никита Кузнецов, Денис Мустафин. На отдых команды ушли при счёте 0:5.Во второй половине встречи «Ростову» удалось усилиями Алексея Черевиченко размочить счёт, но затем хозяева получили ещё четыре гола. Результат – крупный проигрыш ростовской команды 1:9.В остальных встречах игрового дня в Высшей Лиге «Торпедо-2» (Нижний Новгород) разгромило «Водник» (Архангельск) 10:1, «ЛИВС» (Саратов) был сильнее «Волги» (Ульяновск) 2:1, а «КПРФ-2» (Москва) победила «Газпром-Югра-Д» (Люберцы) 3:2.В следующей матче МФК «Ростов» 21 ноября играет дома с «Торпедо-2». А пока в таблице Высшей Лиги южане на 7 строчке из 8.