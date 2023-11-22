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МФК «Ростов» уступил «Торпедо-2» со счётом 1:5

МФК «Ростов» уступил «Торпедо-2» со счётом 1:5
В очередной встрече первенства страны среди команд Высшей Лиги жёлто-чёрные принимали вторую команду нижегородского «Торпедо».

В первом тайма команды были равны. Гости открыли счёт, но на 6-й минуте игры Максим Апостолов с передачи Михаила Якубчика сравнял цифры на табло – 1:1 после 20 минут игры. Во второй части встречи гости просто уничтожили ростовчан дальними ударами. В концовке интриги уже не было, «Торпедо-2» легко довёл дело до победы. Итог – болезненное поражение МФК «Ростов» 1:5.

В остальных встречах тура в Высшей Лиге «Факел» (Сургут) разгромил «Газпром-Югру-Д» (Югорск) 10:1, «КПРФ-2» (Москва) была сильнее «Волги» (Ульяновск) 2:0, а «Водник» (Архангельск) одолел «ЛИВС» (Саратов) 3:2.

Теперь 2 декабря МФК «Ростов» сразится с «ЛИВСом» на выезде. В турнирной таблице Высшей Лиги ростовчане на 8 строчке из 8.
Фото: МФК Ростов.
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