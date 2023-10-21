Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

МФК «Ростов» по пенальти победил ульяновскую «Волгу»

МФК «Ростов» по пенальти победил ульяновскую «Волгу»
Ростовский мини-футбольный клуб добыл два очка. В 4-м туре первенства страны среди команд Высшей лиги «жёлто-чёрные» сразились на выезде с ульяновской «Волгой».

В первом тайме счёт открыли южане – Максим Апостолов, 0:1. Но менее чем через минуту Андрей Поглазов ответил. На отдых коллективы отправились при счёте 1:1. В начале второй половины игры МФК «Ростов» забил дважды. Сначала Михаил Якубчик вывел дончан вперёд, а затем Богдан Свиридов реализовал пенальти, 1:3. Волжане, однако, через несколько минут всё-таки сравняли счёт – голами отметились Айдарбек Уулу и Андрей Графский. В самом конце матча «Ростов» вышел вперёд после гола Владимира Панкратова, но победу не удержал – Айдарбек Уулу, 4:4. В серии пенальти гости всё-таки взяли своё, решающий удар с точки безупречно исполнил Богдан Свиридов.

В остальных встречах игрового дня в Высшей Лиге «ЛИВС» (Саратов) по пенальти обыграл «КПРФ-2» (Москва) – 5:4, «Газпром-Югра-Д» (Люберцы) был сильнее «Водника» (Архангельск) – 8:7, а «Факел» (Сургут) переиграл «Торпедо-2» (Нижний Новгород) – 5:4.

30 октября МФК «Ростов» дома принимает «Газпром-Югру-Д». А пока в таблице ростовчане занимают 6-ю строчку из 8.
Фото: МФК Ростов.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.