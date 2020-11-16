Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Матч БК «Ростов-Дон ЮФУ» отменили из-за коронавируса у игроков

Матч БК «Ростов-Дон ЮФУ» отменили из-за коронавируса у игроков
Игорки баскетбольного клуба «Ростов-Дон ЮФУ» заразились коронавирусом. Информация об этом появилась на официальном сайте донской команды 18 ноября.

Матч «Ростов-Дона ЮФУ» против «Вологды-Чевакаты» должен был пройти 21 ноября в рамках чемпионата Суперлиги-1 . Однако у нескольких игроков ростовской сборной оказались положительные тесты на COVID-19. В связи с этим встречу перенесут. Новая дата матча станет известна в ближайшие дни.

Сколько заболело игроков, пока неизвестно. Скорее всего, всю команду отправят на двухнедельный карантин, поэтому встречу могут провести не раньше декабря.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.