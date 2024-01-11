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Лучшим игроком матча ГК «Ростов-Дон» — «Черноморочка» стала Екатерина Зеленкова

Лучшим игроком матча ГК «Ростов-Дон» — «Черноморочка» стала Екатерина Зеленкова
Лучшим игроком матча против «Черноморочки» стала разыгрывающая ГК «Ростов-Дон» Екатерина Зеленкова. За 24-летнюю спортсменку, забившую девять мячей в ворота соперников, проголосовали 58% болельщиков.

Второе место заняла вратарь Анастасия Казьменко. Гандболистка отразила половину мячей (12 из 24). На третьем, по мнению болельщиков, находится капитан «желто-черных» Юлия Манагарова, которая забила три мяча.

Матч с командой из Новороссийска прошел 9 января. В первом тайме гандболистки шли без больших отрывов в счете. Но к перерыву ростовские спортсменки все-таки вырвались вперед со счетом 19:11. К концу встречи преимущество донской команды увеличилось до 12 мячей, а на последних минутах — до 14. Матч завершился в пользу «Ростова» со счетом 37:23.
Фото: ГК Ростов-Дон.
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