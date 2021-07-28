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Лучница из Таганрога завоевала серебро на Олимпийских играх

Лучница из Таганрога завоевала серебро на Олимпийских играх

Таганроженка Елена Осипова завоевала серебро на Олимпиаде в Токио в личном первенстве по стрельбе из лука. Финал соревнований прошёл 30 июля.

Елена уверенно обошла немку и британку в 1/16 и 1/8. В четвертьфинале россиянка смогла одолеть фаворита Олимпиады Кан Чхэ Ён. Соревнование с олимпийском чемпионкой Кореи завершилось со счетом 7:1. В полуфинале девушка одержала победу над итальянской спортсменкой. Россиянка была близка к золотой медали, но ее соперница сравняла счет, и игра перешла в резервный раунд. Первое место в турнире заняла кореянка Ан Сан.

Напомним, в командном зачёте Елена с другими лучницами из России тоже заняли вторые места. Для российской сборной это небывалый прорыв.

Такой высокий результат наша страна достигала только в 1980 году, больше 40 лет назад. Тогда в личном первенстве на пьедестале оказались сразу две спортсменки из СССР. Это Кетеван Лосаберидзе, занявшая первое место, и Наталья Бутузова, взявшая серебро.

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