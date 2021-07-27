Ростовчанка Елена Орябинская взяла серебро на Олимпийских играх по гребле в Токио

Ростовчанка Елена Орябинская стала серебряным призером Олимпийских игр по гребле в составе сборной России. Соревнования прошли 29 июля в Токио.В первом заплыве россиянки уступили австралийским спортсменкам. Во втором 27-летняя спортсменка в паре с азовчанкой Василисой Степановой пришла к финишу за 6 минут 51,45 секунды. Девушки уступили золото соперницам из Новой Зеландии. Третье, бронзовое, место заняла канадская сборная.Российская команда привезет медали по этому виду спорта впервые за 17 лет. Последний раз национальная сборная становилась призером в 2004 году. Тогда россияне взяли золото в парных четверках среди мужчин.Фото: Sportbox.ru.