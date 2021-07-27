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Рапиристка из Ростова завоевала золото на Олимпийских играх

Рапиристка из Ростова завоевала золото на Олимпийских играх

Ростовская рапиристка Лариса Коробейникова завоевала золото в командном зачёте на Олимпиаде в Токио. Финал соревнований прошёл 29 июля.

Кроме ростовчанки честь страны защищали Инна Дериглазова и Марта Мартьяно. Россиянки бодро начали, победив Египет с двойным отрывом по очкам. Позже их соперником стала сборная США. С трудом, но наши девушки прошли и этих соперников, вырвав победу буквально на последних секундах.

В финале сборная России встретилась с француженками. Спортсменки нашей сборной с первых минут начали уверенно вести по уколам. Сборная Франции, которая являлась фаворитом, просто не ожидала такой настойчивости.

Ранее, 25 июля, Коробейникова также выступала в индивидуальном зачёте. Однако там завоевать золото не получилось. Лариса смогла заработать для России только твёрдую бронзу.

Фото: "Рубин" Казань

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