Рапиристка из Ростова завоевала золото на Олимпийских играх

Ростовская рапиристка Лариса Коробейникова завоевала золото в командном зачёте на Олимпиаде в Токио. Финал соревнований прошёл 29 июля.Кроме ростовчанки честь страны защищали Инна Дериглазова и Марта Мартьяно. Россиянки бодро начали, победив Египет с двойным отрывом по очкам. Позже их соперником стала сборная США. С трудом, но наши девушки прошли и этих соперников, вырвав победу буквально на последних секундах.В финале сборная России встретилась с француженками. Спортсменки нашей сборной с первых минут начали уверенно вести по уколам. Сборная Франции, которая являлась фаворитом, просто не ожидала такой настойчивости.Ранее, 25 июля, Коробейникова также выступала в индивидуальном зачёте. Однако там завоевать золото не получилось. Лариса смогла заработать для России только твёрдую бронзу.Фото: "Рубин" Казань