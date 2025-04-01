«Краснодар» предложил «Ростову» 4 млн евро за Осипенко

Фото: ФК Ростов

По сведениям журналиста Ивана Карпова, футбольный клуб "Ростов" отклонил предложение "Краснодара" о приобретении Максима Осипенко за четыре миллиона евро.По информации источника, еще в период зимнего трансферного окна руководство "быков" обращалось к "Ростову" с предложением о покупке Осипенко за указанную сумму.Карпов сообщает в социальных сетях, что предложение "Краснодара" в размере 4 миллионов евро не устроило тренерский штаб команды Карпина. Однако, журналист отмечает, что значительное увеличение предложенной суммы могло бы изменить позицию ростовского клуба.Известно, что "Краснодар" дважды увеличивал сумму выкупа, сначала до шести, а затем – до восьми миллионов евро. Несмотря на это, руководство "Ростова" не дало согласия на продажу игрока даже за эту цену.