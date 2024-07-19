ФК «Ростов» не стал продавать Максима Осипенко «Краснодару»

Фото: ФК Ростов

ФК «Ростов» не стал продавать Максима Осипенко, о чём сообщили в социальных сетях клуба.По информации из источников, руководство «жёлто-синих» изменило своё решение относительно перехода центрального защитника в «Краснодар». В июне «быки» были готовы предложить за Осипенко шесть миллионов евро (576 миллионов рублей), однако сам футболист заявил, что не планирует покидать «Ростов» в текущее трансферное окно.Несмотря на это, «Краснодар» не сдался и предложил за Осипенко сумму, которая значительно превышает предыдущее предложение — 8 миллионов евро (763 миллиона рублей).По предварительной информации, «быки» уже согласовали условия контракта с игроком. Однако в последний момент «Ростов» изменил своё решение и решил оставить Осипенко в команде.