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ФК «Ростов» не стал продавать Максима Осипенко «Краснодару»

ФК «Ростов» не стал продавать Максима Осипенко «Краснодару»
ФК «Ростов» не стал продавать Максима Осипенко, о чём сообщили в социальных сетях клуба.

По информации из источников, руководство «жёлто-синих» изменило своё решение относительно перехода центрального защитника в «Краснодар». В июне «быки» были готовы предложить за Осипенко шесть миллионов евро (576 миллионов рублей), однако сам футболист заявил, что не планирует покидать «Ростов» в текущее трансферное окно.

Несмотря на это, «Краснодар» не сдался и предложил за Осипенко сумму, которая значительно превышает предыдущее предложение — 8 миллионов евро (763 миллиона рублей).

По предварительной информации, «быки» уже согласовали условия контракта с игроком. Однако в последний момент «Ростов» изменил своё решение и решил оставить Осипенко в команде.
Фото: ФК Ростов
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