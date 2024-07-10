Фото: ФК Ростов

За футболиста ФК «Ростов» Максима Осипенко предлагают почти 1 миллиард рублей. Об этом сообщило издание «РБ Спорт».Ранее появилась информация, что краснодарский футбольный клуб рассматривает возможность подписания контракта с Максимом Осипенко на постоянной основе. В июне руководство «быков» было готово предложить за игрока шесть миллионов евро, что составляет примерно 576 миллионов рублей. Однако сам футболист, которому 30 лет, заявил, что не собирается покидать «Ростов» в текущее трансферное окно.Несмотря на это, «Краснодар» не отступил и предложил за Осипенко сумму на порядок больше — 8 миллионов евро, что составляет около 763 миллионов рублей. По информации издания, «быки» уже согласовали условия контракта с футболистом.В то время как популярные клубы юга продолжают переговоры, сам Максим Осипенко не комментирует ситуацию.Максим Осипенко начал свою профессиональную карьеру в омском клубе «Иртыш», где прошёл путь от воспитанника до игрока основного состава. В 2016 году он перешёл в воронежский «Факел», где провёл более 100 матчей и забил 9 голов. В 2019 году он играл в «Тамбове», а в январе 2020 года — в «Ростове». Его контракт с клубом рассчитан на 4,5 года.