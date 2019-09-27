Компания «РТ-капитал» ищет спонсора на 10 млн рублей для ростовского ФК СКА



Компания «РТ-капитал», которая входит в корпорацию «Ростех», помогает «СКА Ростов» найти спонсора. Цена вопроса – 10 миллионов рублей. Соответствующая закупка появилась на сайте госзакупок.



Согласно опубликованной документации, за немалый взнос спонсируемое лицо будет рекламировать победителя закупки в футбольных турнирах ПФЛ в 2019-2020 годах. Спонсор должен будет перечислить на счет клуба десять миллионов рублей до 13 декабря этого года. Взамен «армейцы» обеспечат ему рекламу в пресс-релизах, на баннерах в качестве их партнера.



Кроме того, логотип спонсора появится на программках клуба к матчам, на афишах, пресс-волах, баннерах и рекламных растяжках. Однако все макеты с упоминанием спонсора футбольному клубу придется согласовывать.



Кто именно и когда проспонсирует команду, пока неизвестно. Но вопрос о спонсорстве подопечного Басты ФК СКА стоит еще с начала августа текущего года.



Компания «РТ-капитал» является частью Государственной Корпорации «Ростех», функционирующей с 2007 года. В состав «Ростех» входят также такие крупные компании, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, «Вертолеты России» и прочие.