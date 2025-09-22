Новости
Близкие ищут пропавшую без вести в Ростовской области 16-летнюю девушку

В Ростовской области родные пытаются отыскать 16-летнюю Тамару Коломбай, которая пропала без вести. На протяжении суток о ее местоположении нет никаких новостей.

21 сентября днем Тамара вышла из дома, находящегося в Морозовском районе, и с тех пор её никто не видел. Когда девушка не вернулась, её обеспокоенные близкие начали поиски. Они пытались найти её собственными силами, обзванивая знакомых и друзей, но безуспешно. В итоге родственники решили обратиться в правоохранительные органы за помощью.

Описание девушки: рост около 160 см, телосложение крепкое, выглядит на возраст 15-18 лет. У Тамары темно-русые волосы и карие глаза.

В день исчезновения на ней была черная футболка с короткими рукавами, украшенная стразами, и бордовая юбка.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о возможном месте нахождения Тамары или узнал её по фотографии, просят позвонить по номеру: 8 (863) 845-04-57.
Фото: ГУ МВД Ростовской области
