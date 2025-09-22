Тверской суд Москвы обратил в доход страны 116 млн акций АО «Ростовводоканал»

Фото: Ростовводоканал

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о переходе "Ростовводоканала" под государственный контроль. Соответствующее решение о передаче 116 миллионов акций АО «Ростовводоканал» в собственность Российской Федерации было вынесено Тверским судом Москвы.Бенефициаром данного пакета акций являлся Станислав Светлицкий, экс-заместитель министра энергетики, признанный виновным в мошенничестве. Прокуратура добилась удовлетворения исковых требований в полном объеме. В качестве второго ответчика по делу проходил Михаил Чернышев, в прошлом занимавший должность главы администрации Ростова-на-Дону.Следствием установлено, что Светлицкий и Чернышев допустили ряд нарушений при управлении имуществом МУП «Водоканал», впоследствии преобразованного в АО «Ростовводоканал», активы которого оценивались свыше 4,6 миллиарда рублей.По словам главы региона, возвращение акций в государственную собственность открывает возможности для масштабной модернизации предприятия, включая обновление водопроводных коммуникаций, улучшение качества питьевой воды, повышение степени прозрачности управления и обеспечение стабильного водоснабжения.Следует отметить, что в последние годы жители Ростова-на-Дону неоднократно выражали недовольство работой «Ростовводоканала», особенно в части оперативности ликвидации аварий на сетях.К тому же предприятие регулярно выступает стороной в судебных спорах с Черноморо-Азовским морским управлением Росприроднадзора.