Тверской суд Москвы обратил в доход страны 116 млн акций АО «Ростовводоканал»

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о переходе "Ростовводоканала" под государственный контроль. Соответствующее решение о передаче 116 миллионов акций АО «Ростовводоканал» в собственность Российской Федерации было вынесено Тверским судом Москвы.

Бенефициаром данного пакета акций являлся Станислав Светлицкий, экс-заместитель министра энергетики, признанный виновным в мошенничестве. Прокуратура добилась удовлетворения исковых требований в полном объеме. В качестве второго ответчика по делу проходил Михаил Чернышев, в прошлом занимавший должность главы администрации Ростова-на-Дону.

Следствием установлено, что Светлицкий и Чернышев допустили ряд нарушений при управлении имуществом МУП «Водоканал», впоследствии преобразованного в АО «Ростовводоканал», активы которого оценивались свыше 4,6 миллиарда рублей.

По словам главы региона, возвращение акций в государственную собственность открывает возможности для масштабной модернизации предприятия, включая обновление водопроводных коммуникаций, улучшение качества питьевой воды, повышение степени прозрачности управления и обеспечение стабильного водоснабжения.

Следует отметить, что в последние годы жители Ростова-на-Дону неоднократно выражали недовольство работой «Ростовводоканала», особенно в части оперативности ликвидации аварий на сетях.

К тому же предприятие регулярно выступает стороной в судебных спорах с Черноморо-Азовским морским управлением Росприроднадзора.
Фото: Ростовводоканал
