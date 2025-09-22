На 87-м году жизни скончалась младшая дочь Михаила Шолохова

Фото: музей-заповедник М.А Шолохова «Тихий Дон».

Скончалась младшая дочь писателя Михаила Шолохова. Об этом сообщило руководство государственного музея-заповедника М. А. Шолохова «Тихий Дон».Мария Шолохова родилась и выросла в станице Вешенской Ростовской области. В 1971 году она закончила филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. Женщина работала редактором в отделе прозы и издательства «Современник», литературным секретарём Правления Союза писателей СССР, редактировала издания произведений отца. Мария Михайловна последние годы проживала в Москве.Ее похоронят в станице Вешенской. Проститься с Марией Шолоховой можно в «Усадьбе М. А. Шолохова» 23 сентября с 10:00 до 12:00.