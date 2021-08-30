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Капитан ГК «Ростов-Дон» Юлия Манагарова - лучший игрок матча с «Кубанью»

Капитан ГК «Ростов-Дон» Юлия Манагарова - лучший игрок матча с «Кубанью»
Капитан гандбольного клуба «Ростов-Дон» Юлия Манагарова стала лучшим игроком первого матча в этом сезоне - с «Кубанью». Выездная встреча состоялась 29 августа. Матч завершился победой донских спортсменок со счетом 27:26.

По итогам встречи болельщики признали лучшим игроком капитана «желто-черных». За Юлию Манагарову отдали голоса 48,81% человек. Именно она забила четыре гола, став ключевым игроком в развитии атаки. Кроме того, девушка уверенно действовала и в защите.

На втором месте по числу голосов оказалась вратарь Анастасия Лагина (30,56%). Девушка вошла в состав донской команды в конце мая 2021 года. Третью позицию болельщики отдали Анне Сень (23,81%).

Теги: ГК Ростов-Дон

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