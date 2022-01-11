«КАМАЗ» арендовал защитника «Ростова» Смирнова

Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»

Футбольный клуб «Ростов» снова отдал в аренду своего 25-летнего защитника – Александра Смирнова, сообщила пресс-служба «желто-синих». Он будет выступать в команде из Набережных Челнов до конца текущего сезона.Отметим, что первую часть сезона Смирнов также провел не в «Ростове» – играл за «СКА-Хабаровск», в составе которого забил один гол и отметился одним результативным пасом.Контракт с донской командой защитник заключил летом 2020 года. Его стоимость – 400 тысяч евро.