Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

«КАМАЗ» арендовал защитника «Ростова» Смирнова

«КАМАЗ» арендовал защитника «Ростова» Смирнова
Футбольный клуб «Ростов» снова отдал в аренду своего 25-летнего защитника – Александра Смирнова, сообщила пресс-служба «желто-синих». Он будет выступать в команде из Набережных Челнов до конца текущего сезона.

Отметим, что первую часть сезона Смирнов также провел не в «Ростове» – играл за «СКА-Хабаровск», в составе которого забил один гол и отметился одним результативным пасом.

Контракт с донской командой защитник заключил летом 2020 года. Его стоимость – 400 тысяч евро.
Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.