Глава судейского комитета РФС прокомментировал матч «Ростов» — «Локомотив»

Фото: ФК Ростов

Председатель судейского комитета РФС дал комментарий спортивному телеграм-каналу «РБ Спорт» касательно неназначенного пенальти в матче между «Ростовом» и «Локомотивом».После встречи с москвичами руководство «желто-синих» подало жалобу в экспертно-судейскую комиссию. Они утверждали, что игрок «красно-зеленых» ударил по ногам Максима Осипенко в штрафной площади соперника, но арбитры этот момент упустили и не назначили пенальти в пользу ростовчан.Более того, мощный удар, вероятно, травмировал одного из ключевых игроков команды «Ростов».Павел Каманцев, глава судейского комитета РФС, сказал, что в конце игры арбитр допустил ошибку в важный момент.- Это был сложный матч, но до последних минут судья справлялся хорошо, — отметил Каманцев. — Ньямси следовало бы получить желтую карточку за свое действие и его последствия для Осипенко. Это ошибка судьи, и система ВАР создана именно для того, чтобы помогать исправлять такие решения.Возможно, экспертно-судейская комиссия рассмотрит эту жалобу «Ростова». В отличие от предыдущей, связанной с неназначенным пенальти в матче против «Оренбурга», где эксперты поддержали решение арбитров и не возложили вину на судей.Напомним, что матч между «Ростовом» и «Локомотивом» состоялся 25 августа в Москве. Железнодорожники одержали победу со счетом 3:2, но «желто-синие» снова оказались в центре скандала из-за несправедливого судейства.