Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Глава судейского комитета РФС прокомментировал матч «Ростов» — «Локомотив»

Глава судейского комитета РФС прокомментировал матч «Ростов» — «Локомотив»
Председатель судейского комитета РФС дал комментарий спортивному телеграм-каналу «РБ Спорт» касательно неназначенного пенальти в матче между «Ростовом» и «Локомотивом».

После встречи с москвичами руководство «желто-синих» подало жалобу в экспертно-судейскую комиссию. Они утверждали, что игрок «красно-зеленых» ударил по ногам Максима Осипенко в штрафной площади соперника, но арбитры этот момент упустили и не назначили пенальти в пользу ростовчан.

Более того, мощный удар, вероятно, травмировал одного из ключевых игроков команды «Ростов».

Павел Каманцев, глава судейского комитета РФС, сказал, что в конце игры арбитр допустил ошибку в важный момент.

- Это был сложный матч, но до последних минут судья справлялся хорошо, — отметил Каманцев. — Ньямси следовало бы получить желтую карточку за свое действие и его последствия для Осипенко. Это ошибка судьи, и система ВАР создана именно для того, чтобы помогать исправлять такие решения.

Возможно, экспертно-судейская комиссия рассмотрит эту жалобу «Ростова». В отличие от предыдущей, связанной с неназначенным пенальти в матче против «Оренбурга», где эксперты поддержали решение арбитров и не возложили вину на судей.

Напомним, что матч между «Ростовом» и «Локомотивом» состоялся 25 августа в Москве. Железнодорожники одержали победу со счетом 3:2, но «желто-синие» снова оказались в центре скандала из-за несправедливого судейства.
Фото: ФК Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.