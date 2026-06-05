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В Батайске произошел пожар в хозпостройке частного дома

В Батайске произошел пожар в хозпостройке частного дома

В Батайске произошел пожар в хозпостройке частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области.

Возгорание случилось 3 июня на улице Ленинградской. Пламя из хозпостройки перекинулось на крышу частного дома. Среди людей пострадавших нет.

Огонь тушили восемь пожарных с использованием двух специализированных машин. Пожар был ликвидирован на площади 16 квадратных метров.

Как установил дознаватель ведомства, причиной пожара стала неисправность электрической проводки.
Фото: ГУ МЧС по РО
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