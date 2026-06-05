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В «Ростове» желают удержать Мохаммада Мохеби

В «Ростове» желают удержать Мохаммада Мохеби

В футбольном клубе «Ростов» хотят, чтобы иранский футболист Мохаммад Мохеби остался в команде.

В разговоре с «РБ Спорт» гендиректор дончан Игорь Гончаров пояснил, что вопрос с продлением контракта Мохаммада Мохеби остается открытым. При этом трудовое соглашение между сторонами истекает в конце июня 2026 года.

— Мы много что хотим, но иногда наши желания не совпадают с возможностями. Но желание такое есть, — сказал Гончаров.


Напомним, Мохаммад Мохеби в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги отличился 3 голами и 3 ассистами в 28 играх. По информации портала Transfermarkt, рыночная цена игрока равна 2,5 миллиона евро.
Фото: ФК «Ростов»
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