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В Ростове идёт реконструкция Соборной мечети почти за 250 млн рублей

В Ростове идёт реконструкция Соборной мечети почти за 250 млн рублей
В Ростове идёт реконструкция Соборной мечети, которая обойдётся почти в 250 млн рублей. Об этом проинформировали в религиозной организации — Центральном духовном управлении мусульман РФ.

Ремонтные работы в сооружении длятся с 2023 года. После ремонта мечеть увеличится в три с половиной раза. Это станет возможно благодаря тому, что будет достроен третий этаж. Пока в планах — доделать внутреннюю и внешнюю отделку, провести электричество, а также установить окна.

Реконструкция осуществляется исключительно на средства, предоставленные мусульманами. Общая стоимость работ составляет 246 миллионов рублей. На данный момент удалось собрать около 60% от этой суммы, что эквивалентно 131 миллиону рублей. В настоящее время строительство завершено на 70%.
Фото: Дондей
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