Экс-игрок ФК «Ростов» заразился коронавирусом



У бывшего игрока футбольного клуба «Ростов» обнаружили коронавирус. Заражение подтвердили у полузащитника Максима Астафьева. Он стал первым профессиональным российский футболистом, у которого диагностировали новую болезнь. Об этом сообщает Sport24.



Астафьев защищает цвета ФК «Ленинградец». На днях его вместе с защитником Ильёй Банновым госпитализировали с высокой температурой. У футболистов сразу заподозрили коронавирус. Анализы показали, что у Баннова инфекции нет, а вот у Максима Астафьева диагноз подтвердился.



«Ленинградец» находился на сборах в Испании, и вернулся оттуда только 15 марта, когда эпидемиологическая обстановка стала ухудшаться.



Спортивному изданию в клубе не сообщили о болезни Астафьева. Сейчас все остальные игроки команды находятся на самоизоляции.



За «Ростов» футболист выступал в 2008 и 2009 годах. В 2008-м в составе «жёлто-синих» стал победителем Первого дивизиона.