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Матч ФК «Ростов» - «Крылья Советов» оказался под угрозой из-за закрытия аэропорта Платов

Матч ФК «Ростов» - «Крылья Советов» оказался под угрозой из-за закрытия аэропорта Платов
Футбольный матч «Ростова» с самарскими «Крыльями Советов» могут перенести из-за закрытого аэропорта Платова. Вопросы, связанные с проведением встречи, решают российский футбольный союз и российская премьер-лига.

Ростовский аэропорт, как и 11 других на юге России, закрыли ранним утром 24 февраля. Такое решение приняли из-за ситуации на Донбассе.

Матч донской команды с «Крыльями Советов» запланирован на 14 часов 27 февраля. Футболисты из Самары могли бы приехать в Ростов на поезде, однако ближайший рейс выезжает в донскую столицу вечером 26 числа и прибывает - после полуночи 28. А значит, игроки не успеют на матч. Как будет осуществляться перемещение самарского клуба в Ростовскую область, неизвестно. Не исключено, что встречу придется перенести.
Фото: ФК «Ростов».
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Теги: ФК Ростов футбол в Ростове

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