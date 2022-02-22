Матч ФК «Ростов» - «Крылья Советов» оказался под угрозой из-за закрытия аэропорта Платов

Фото: ФК «Ростов».

Футбольный матч «Ростова» с самарскими «Крыльями Советов» могут перенести из-за закрытого аэропорта Платова. Вопросы, связанные с проведением встречи, решают российский футбольный союз и российская премьер-лига.Ростовский аэропорт, как и 11 других на юге России, закрыли ранним утром 24 февраля. Такое решение приняли из-за ситуации на Донбассе.Матч донской команды с «Крыльями Советов» запланирован на 14 часов 27 февраля. Футболисты из Самары могли бы приехать в Ростов на поезде, однако ближайший рейс выезжает в донскую столицу вечером 26 числа и прибывает - после полуночи 28. А значит, игроки не успеют на матч. Как будет осуществляться перемещение самарского клуба в Ростовскую область, неизвестно. Не исключено, что встречу придется перенести.