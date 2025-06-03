Еще один футболист "Ростова" может перейти в московский "Локомотив"

Фото: ФК Ростов

По информации «РБ Спорт», полузащитник Алексей Сутормин, выступающий за «Ростов», может продолжить карьеру в «Локомотиве».Ожидается, что футболист покинет донской клуб после завершения срока аренды. При этом продление контракта с «Зенитом» также не планируется. В связи с этим существует вероятность, что Сутормин, как и Комличенко, перейдет в стан московского клуба.Предполагается, что поражение в Суперфинале Кубка России, где полузащитник не реализовал пенальти, могло повлиять на данное решение. Напомним, что донской клуб уступил со счетом 3:4. После матча Сутормин не смог сдержать эмоций и заплакал прямо на поле.В составе «Ростова» футболист принял участие в 32 играх, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей, а также внес значительный вклад в выход команды в финал Кубка России.