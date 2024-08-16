Футболист Алексей Сутормин рад переходу из «Зенита» в «Ростов»

Фото: ФК Ростов

Алексей Сутормин выразил радость от перехода из «Зенита» в «Ростов». В социальных сетях клуба он поделился, что ему нравится футбол, который показывает «Ростов».Нападающий сказал, что ему нравится тактика Валерия Карпина.- Здесь всегда было непросто играть, но мне нравятся этот ритм и интенсивность. Я просто хочу играть и почувствовать тот футбол, который могу показывать и приносить пользу команде».Напомним, что Алексей Сутормин, 30-летний футболист, подписал контракт с футбольным клубом «Ростов» на правах аренды. Однако информация о сроках соглашения не разглашается.Алексей родился в Москве и начал свою профессиональную карьеру в московском клубе «Строгино». В 2015 году он перешёл в астраханский «Волгарь», где провёл несколько лет. За это время им заинтересовались такие клубы, как «Зенит», «Ростов» и чешская «Виктория». После сезона-2018/19 Алексей стал игроком петербургского «Зенита».Всего за «сине-бело-голубых» Сутормин провёл 127 матчей, из них 22 — в прошлом сезоне.