Игрок «Ростова» Алексей Сутормин расплакался после поражения в Кубке России

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В столице на стадионе «Лужники» 1 июня завершился Кубок России. В решающем матче встретились команды «Ростов» и ЦСКА.Основное время матча завершилось с нулевым счётом. Однако в серии послематчевых пенальти победу одержали футболисты из Москвы. Итоговый счёт матча — 3:4. Это поражение не могло не расстроить игроков «Ростова».Алексей Сутормин, полузащитник команды, не смог сдержать чувств и дал волю слезам прямо на поле. Товарищи по команде подошли к нему и выразили поддержку. В итоге все игроки «сине-жёлтых» заключили друг друга в объятия.