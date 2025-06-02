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Игрок «Ростова» Алексей Сутормин расплакался после поражения в Кубке России

Игрок «Ростова» Алексей Сутормин расплакался после поражения в Кубке России
В столице на стадионе «Лужники» 1 июня завершился Кубок России. В решающем матче встретились команды «Ростов» и ЦСКА.

Основное время матча завершилось с нулевым счётом. Однако в серии послематчевых пенальти победу одержали футболисты из Москвы. Итоговый счёт матча — 3:4. Это поражение не могло не расстроить игроков «Ростова».

Алексей Сутормин, полузащитник команды, не смог сдержать чувств и дал волю слезам прямо на поле. Товарищи по команде подошли к нему и выразили поддержку. В итоге все игроки «сине-жёлтых» заключили друг друга в объятия.
Фото: Рб Спорт
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