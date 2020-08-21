Четырех игроков «Ростова» вызвали в национальные сборные

Четверо «желто-синих» выступят за свои национальные сборные. Об этом рассказали в пресс-службе ФК «Ростова» 24 августа.Ионова, Тошевски, Норманна и Байрамяна пригласили для участия в международных матчах Лиги Наций УЕФА.Алексей Ионов в составе национальной команды России 3 сентября сыграет в матчах с Сербией, а 6-го - с Венгрией.Нападающий «Ростова» Давид Тошевски, выступая за молодежную сборную Северной Македонии, выступит против Испании 3 сентября.Матиас Норманн вызван в сборную Норвегии. 4-го и 7-го сентября он поучаствует в играх против Австрии и Северной Ирландии.Хорен Байрамян станет дебютантом национальной команды Армении. Полузащитник играет в матчах с Северной Македонией 5 сентября и Эстонией - 8-го.