Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

ХК «Ростов» уступил «Рубину» в овертайме

ХК «Ростов» уступил «Рубину» в овертайме

Матч с одним из лидеров таблицы ВХЛ складывался неплохо – «красно-белые» были ничуть не хуже.

В первом периоде счёт открыл Вадим Хлопотов, 1:0. Далее было затишье, которое нарушилось только в середине второго отрезка встречи. Павел Щербаков сравнял счёт, однако за пару минут до второго перерыва «Рубин» вернул себе лидерство усилиями Никиты Рожкова, 2:1.

В дебюте третьего периода было забито сразу три гола. Сначала Савва Андреев сравнял счёт, затем тюменцы вышли вперёд после гола Вадима Хлопотова, а далее Евгений Шевчук вернул на табло равенство, 3:3. В дальнейшем игра успокоилась, и команды почти добровольно довели дело до овертайма, а там уже получше сыграли хозяева льда. В итоге ХК «Ростов» набирает одно очко, но проигрывает матч, 3:4 ОТ.

В остальных встречах игрового дня в ВХЛ воронежский «Буран» в овертайме на выезде обыграл московскую «Звезду» - 2:1, красноярский «Сокол» в гостях был сильнее ангарского «Ермака» - 3:1, а ханты-мансийская «Югра» на своём льду превзошла «Тамбов» - 2:0.

В таблице «регулярки» ВХЛ подшефные Григория Пантелеева пока на 10-м месте из 27. 5 декабря «кондоры» сразятся на чужом льду с «Югрой».
Фото: ХК «Ростов»
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.