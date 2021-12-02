ХК «Ростов» уступил «Рубину» в овертайме

Фото: ХК «Ростов»

Матч с одним из лидеров таблицы ВХЛ складывался неплохо – «красно-белые» были ничуть не хуже.В первом периоде счёт открыл Вадим Хлопотов, 1:0. Далее было затишье, которое нарушилось только в середине второго отрезка встречи. Павел Щербаков сравнял счёт, однако за пару минут до второго перерыва «Рубин» вернул себе лидерство усилиями Никиты Рожкова, 2:1.В дебюте третьего периода было забито сразу три гола. Сначала Савва Андреев сравнял счёт, затем тюменцы вышли вперёд после гола Вадима Хлопотова, а далее Евгений Шевчук вернул на табло равенство, 3:3. В дальнейшем игра успокоилась, и команды почти добровольно довели дело до овертайма, а там уже получше сыграли хозяева льда. В итоге ХК «Ростов» набирает одно очко, но проигрывает матч, 3:4 ОТ.В остальных встречах игрового дня в ВХЛ воронежский «Буран» в овертайме на выезде обыграл московскую «Звезду» - 2:1, красноярский «Сокол» в гостях был сильнее ангарского «Ермака» - 3:1, а ханты-мансийская «Югра» на своём льду превзошла «Тамбов» - 2:0.В таблице «регулярки» ВХЛ подшефные Григория Пантелеева пока на 10-м месте из 27. 5 декабря «кондоры» сразятся на чужом льду с «Югрой».