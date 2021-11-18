ХК «Ростов» уступил «Рубину» по буллитам – 1:2 Б

Фото: ХК Ростов.

В турнирной таблице «Рубин» повыше, и потому его шансы на победу котировались больше. Но игра была равной.На 2-й минуте команда гостей открыла счет. Денис Давыдов был самым юрким в сутолоке на добивании – 0:1. Дальше красно-белые долгое время владели преимущество, но никак не получалось забить. Только в середине второго периода Савва Андреев сравнял счет (ассисты набрали Иван Казаков и Алексей Прохоров), 1:1. В третьем отрезке игры заброшенных шайб не было. В овертайме - тоже «сухо». Затянувшаяся серия буллитов выявила победителя только после девятой пары бросков. Решающий ШБ забил Георгий Бусаров. Итог – проигрыш южан 1:2, но с одним набранным очком.В других встречах дня в ВХЛ «Челмет» (Челябинск) одолел в овертайме «Рязань» 4:3, «Динамо» (Санкт-Петербург) разгромило на выезде «Горняк» (Учалы) 6:1, «Звезда» (Чехов) была сильнее «Тамбова» 1:0, а «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) победил «Зауралье» (Курган) 3:2.ХК «Ростов» занимает все то же 12 место из 27 в таблице регулярного чемпионата ВХЛ. Очередная игра подшефных Григория Пантелеева пройдёт 21 ноября в Ростове-на-Дону, когда «кондоры» примут подмосковную «Звезду».