ХК «Ростов» уступил на выезде «Химику»

Фото: ХК Ростов.

Подмосковный клуб, в отличие от «Ростова», пока не гарантировал себе место в плей-офф, и видимо, поэтому выдал одну из лучших своих игр.Первый период прошёл с преимущество хозяев, однако южане хорошо оборонялись. После двадцати минут матча счёт не был открыт. В середине второго отрезка вечера Илья Талалуев вывел «Химик» вперёд, но ХК «Ростов» быстро организовал ответ – Евгений Петриков, 1:1. В третьей двадцатиминутке хозяева льда повели в счёте после шайбы Тимура Хафизова, а в концовке «Химик» выстоял и забил в пустые – Илья Авраменко. Результат – проигрыш ХК «Ростов» 1:3.В остальных встречах дня в ВХЛ «Молот» (Пермь) по буллитам одолел «Сокол» (Красноярск) 4:3 Б, «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) разгромил «Тамбов» 7:0, «Динамо» (Санкт-Петербург) со счётом 5:0 победило «АКМ» (Тула), а «Ижсталь» (Ижевск) переиграла «Омские Крылья» 6:5 Б.В таблице регулярного чемпионата ВХЛ «кондоры» на 7 месте из 27. 31 января ХК «Ростов» сразится в гостях с «Рязанью».