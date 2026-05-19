В Ростове вандалы повредили остекление «Индустриальное сердце» на набережной

В Ростове вандалы повредили остекление скульптуры сердца на набережной. Горожане заметили это утром 19 мая.Речь идет об арт-объекте «Индустриальное сердце», который расположен в районе причала № 20. На кадрах видно, что стекло треснуло с двух сторон конструкции. Одна из поврежденных частей прогнулась внутрь. Рядом на земле лежат осколки. Место оградили сигнальной лентой и установили табличку о проведении технических работ.По мнению горожан, арт-объект снова пострадал от действий вандалов. Остекление этой скульптуры повреждают уже не впервые. В прошлом году неизвестные испортили его 14 февраля.Необычный арт-объект установили на набережной Ростова-на-Дону в 2014 году. Он символизирует город как сердце индустрии юга России. В вечернее время у скульптуры включается подсветка и начинают вращаться шестеренки.